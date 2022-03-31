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Giriş Tarihi: 31.3.2022 09:46 Son Güncelleme: 31.3.2022 09:54

Şehit savcı 7. yıldönümünde anılıyor

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Şehit savcı 7. yıldönümünde anılıyor

İstanbul Adliyesindeki odasında 7 yıl önce DHKP/C terör örgütünce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 7’nci yıldönümünde anılıyor. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı.

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 7'nci yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanı sıra şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı.


(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın konuşma yaptığı törende adliyenin Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bazı katılımcılar konuşma yaptı. Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konulacak, Kuran okunacak.


(Şehit savcının babası Hakkı Kiraz)

Eyüp Sultan Mezarlığındaki kabri başında da Kuran okunup, dualar edilecek.

Adliye mescidinde de Mevlit programı yapılacak. Son olarak, şehit savcının adı verilen adliyenin konferans salonunda anma bir dizi etkinlik düzenlenecek.

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Şehit savcı 7. yıldönümünde anılıyor
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