Şehit savcı 7. yıldönümünde anılıyor



(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın konuşma yaptığı törende adliyenin Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bazı katılımcılar konuşma yaptı. Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konulacak, Kuran okunacak.