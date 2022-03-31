Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ölüm yıldönümünde unutulmadı

"MEKÂNI CENNET, MAKAMI ÂLÎ OLSUN"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da anma mesajı yayınlayarak, "DHKP - C'li teröristlerce makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı şehadetinin 7. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. "Sizin gibi hainlerin elinden su içmem." demişti şehit savcımız katillerine… Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabından, Hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve duayla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"RAHMETLE ANIYORUM"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de şehit avcı Kiraz'ı sosyal medyadan anarak, "Makamında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.