Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz ölüm yıldönümünde unutulmadı

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 7 yıl önce şehit edildi. Bugün ise Şehadetinin 7. yılında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anma törenleriyle anılıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu da (HSK) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
HSK, ŞEHİT SAVCI KİRAZ'I ANDI
HSK sosyal medya hesabından, "Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 7. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
SİYASETÇİLERDEN ANMA MESAJLARI
Sosyal medyada #MehmetSelimKiraz etiketiyle vatandaşlar ve siyasetçiler anma mesajları da yayınlanmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayınlayarak, "Terör örgütü DHKP-C tarafından makamında alçakça şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Hakk'a yürüyüşünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Merhumu rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan anma mesajı yayınlayanlardan oldu. Özkan, "7 yıl önce DHKP-C tarafından kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı rahmet ve şükranla anıyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı da anma mesajı yayınlayanlardan oldu. Özboyacı, "Görevi başında hain terör örgütü tarafından şehit edilen Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
"MEKÂNI CENNET, MAKAMI ÂLÎ OLSUN"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da anma mesajı yayınlayarak, "DHKP - C'li teröristlerce makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı şehadetinin 7. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. "Sizin gibi hainlerin elinden su içmem." demişti şehit savcımız katillerine… Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabından, Hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcımız #MehmetSelimKiraz'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve duayla anıyorum" ifadelerini kullandı.
"RAHMETLE ANIYORUM"
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de şehit avcı Kiraz'ı sosyal medyadan anarak, "Makamında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.