Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Savcı talebini açıkladı
Giriş Tarihi: 31.3.2022 10:13 Son Güncelleme: 31.3.2022 10:21

SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Savcı talebini açıkladı

DHA
SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Savcı talebini açıkladı

Son dakika haberi... Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti.

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SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Savcı talebini açıkladı
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