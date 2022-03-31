SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı! Firari Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi

PARALAR YURT DIŞINA AKTARILMIŞ

MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarına aktarılan 356 milyon liranın büyük bir kısmını tekrar kripto paraya dönüştürülerek yurt dışından yer alan kripto borsalarına aktardığı tespit edildi. Bir diğer tespit ise şüphelilerin yakınları üzerine bir altın firması kurulduğu yönünde. Hiçbir faaliyeti olmayan bu firmaya Thodex'te dolandırdıkları paraları aktardıkları ve bu paralarla fiziki altın alındığı belirlendi. Şüphelilerin Thodex'e yatırılan para ve coinleri kendi hesaplarına aktardıkları da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı. Raporda, kurucu ve yönetici Faruk Fatih Özer ile diğer şüphelilerin Thodex platformu veri tabanına müdahale ederek dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

İDDİANAMEDEKİ ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI AÇIKLANDI

Thodex şirketinin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk ülkesine kaçmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandı. 268 sayfadan oluşan iddianamede 2 bin 27 müştekiye, 21 şüpheliye yer verildi. Şüphelilerin'Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.