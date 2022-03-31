Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı! Firari Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 31.3.2022 17:11 Son Güncelleme: 31.3.2022 17:46

SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı! Firari Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı! Firari Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi

Son dakika haberi: Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede firari örgüt kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son dakika haberleri: Hazırlanan iddianamede 21 şüpheli bulunurken, Faruk Fatih Özer'e yöneltilen suçlamalar ise "Örgüt kurma ve yönetme" suçundan 8 yıla kadar, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 14 yıla kadar ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.

KURUCU VE YÖNETİCİ İLE ÜYELER

Savcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt şemasını gözler önüne serdi. 21 şüpheliden Faruk Fatih Özer'in örgüt kurucusu ve yöneticisi, 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğunu kaydetti.

Savcılığın 61 şüpheli yönünden ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği öğrenilirken, bu şüphelilerin şirketin ücretli çalışanı olduğu belirtildi.

İŞTE BÜYÜK VURGUNUN MİKTARI

İddianamede önemli bir detay daha yer aldı. O da vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Thodex yatırımcısı ve şikayetçi olan 2 bin 27 mağdur iddianamede yer alırken, 257 milyon lira kayıplarının olduğu dile getirildi. Dosyaya giren MASAK raporunda ise Thodex platformundaki vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kaydedildi.

PARALAR YURT DIŞINA AKTARILMIŞ

MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarına aktarılan 356 milyon liranın büyük bir kısmını tekrar kripto paraya dönüştürülerek yurt dışından yer alan kripto borsalarına aktardığı tespit edildi. Bir diğer tespit ise şüphelilerin yakınları üzerine bir altın firması kurulduğu yönünde. Hiçbir faaliyeti olmayan bu firmaya Thodex'te dolandırdıkları paraları aktardıkları ve bu paralarla fiziki altın alındığı belirlendi. Şüphelilerin Thodex'e yatırılan para ve coinleri kendi hesaplarına aktardıkları da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı. Raporda, kurucu ve yönetici Faruk Fatih Özer ile diğer şüphelilerin Thodex platformu veri tabanına müdahale ederek dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

İDDİANAMEDEKİ ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI AÇIKLANDI

Thodex şirketinin kurucusu Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk ülkesine kaçmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandı. 268 sayfadan oluşan iddianamede 2 bin 27 müştekiye, 21 şüpheliye yer verildi. Şüphelilerin'Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

TÜM MALVARLIĞININ MÜSADERESİ İSTENDİ

İddianamede ayrıca, Thodex bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm varlığının müsaderesinin istenirken bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon lira değerinde zarar oluştuğunu kaydedildi. Ayrıca iddianamede soruşturma kapsamında 61 şüpheli içinse takipsizlik kararı verildi.

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SON DAKİKA: Thodex iddianamesi hazırlandı! Firari Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istemi
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