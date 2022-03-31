Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in iftirası yanına kalmadı: Tazminat ödeyecek! Selçuk Bayraktar: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yılında kaleme aldığı bir yazıda T3 Vakfı ile ilgili asılsız iddialarda bulundu. Söz konusu iddialar üzerine Çiğdem Toker'i dava eden T3 Vakfı haklı bulundu ve Toker'in 30 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

T3 VAKFI'NDAN AÇIKLAMA

T3 Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi." ifadeleri kullanıldı.