Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in iftirası yanına kalmadı: Tazminat ödeyecek! Selçuk Bayraktar: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yılında kaleme aldığı bir yazıda T3 Vakfı ile ilgili asılsız iddialarda bulundu. Söz konusu iddialar üzerine Çiğdem Toker'i dava eden T3 Vakfı haklı bulundu ve Toker'in 30 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
T3 VAKFI'NDAN AÇIKLAMA
T3 Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi." ifadeleri kullanıldı.
SELÇUK BAYRAKTAR: YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 2019 yerel seçim döneminde T3 Vakfı aleyhine başlatılan kirli kampanyayı yayan gazeteci hakkında görülen davanın sonuçlandığını duyurdu.
T3 Vakfı'nın paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.. bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir!" ifadelerini kullandı.
HALUK BAYRAKTAR: BU MÜFTERİNİN ARSIZLIĞI UNUTULMASIN!
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise "Kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmeyen bir vakfa alenen iftira at, hakikati görmezden gel, mahkemelerde iftira attığın tescillensin, üstüne bir de utanmadan unutmayın yaz. İftira kampanyasını başlatan bu müfterinin arsızlığı unutulmasın." dedi.