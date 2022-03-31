Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti

Uçankuş Tv kanalında yayınlanan 'Canlı Masa' programın konuğu THEMİS Araştırma Başkanı Koray Yücel, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan

birisinin Türk Polis Teşkilatında, polis olarak görevlendirilemeyeceğimi biliyor olmasına rağmen

diyaloğa girdiği iddia ettiği kişinin Suriyeli bir polis olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltırken ve toplumda infial oluşmasına neden oluyordu.

"SURİYELİ TRAFİK POLİSİ" GÖRDÜM YEMİN EDERİM

Koray Yücel, programda defalarca yemin ederek "Suriyeli Polis" ile aralarında geçen diyaloğunu anlattı. Yücel, "Trafik polisinin yanında durdum. Yemin ederim Suriyeli çıktı. Sordum. Hayrola siz nerelisiniz dedim? Suriyeliyim abi dedi. Görmesem bende inanmam. Aksanından yabancı olduğunu anladım. Camı açtım eşimde yanımdaydı. Burada nerede otopark var dedim. Bana bozuk aksanı bir güzel tarif etti" şeklinde konuştu.