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Giriş Tarihi: 31.3.2022 14:49 Son Güncelleme: 31.3.2022 15:07

Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti

THEMİS Araştırma Başkanı Koray Yücel, katıldığı programda yemin ederek trafikte Suriyeli bir polis olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltırken ve toplumda infial oluşmasına neden oluyordu. İstanbul Emniyeti’nde ifade veren Yücel, programda yemin ettiği görüntüleri unutarak ‘Suriyeli Polis’ iddiasına cevap veremediği görüldü.

Uçankuş Tv kanalında yayınlanan 'Canlı Masa' programın konuğu THEMİS Araştırma Başkanı Koray Yücel, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
birisinin Türk Polis Teşkilatında, polis olarak görevlendirilemeyeceğimi biliyor olmasına rağmen
diyaloğa girdiği iddia ettiği kişinin Suriyeli bir polis olduğunu söyleyerek kamuoyunu yanıltırken ve toplumda infial oluşmasına neden oluyordu.

"SURİYELİ TRAFİK POLİSİ" GÖRDÜM YEMİN EDERİM

Koray Yücel, programda defalarca yemin ederek "Suriyeli Polis" ile aralarında geçen diyaloğunu anlattı. Yücel, "Trafik polisinin yanında durdum. Yemin ederim Suriyeli çıktı. Sordum. Hayrola siz nerelisiniz dedim? Suriyeliyim abi dedi. Görmesem bende inanmam. Aksanından yabancı olduğunu anladım. Camı açtım eşimde yanımdaydı. Burada nerede otopark var dedim. Bana bozuk aksanı bir güzel tarif etti" şeklinde konuştu.

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Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti
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