AK Parti çatısı altında ayrımcılık olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkezi
'nde dün düzenlenen "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi Politikalar" başlıklı çalıştaya telefonla bağlanarak katılımcılara hitap etti. AK Parti
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun telefonla aradığı Erdoğan şöyle konuştu:
ÇOK ÖNEMLİ ADIM:
İnanıyorum ki Türkiye
'de, AK Parti ile birlikte Roman kardeşlerimizin bir araya gelişi, Roman kardeşlerimizin, özellikle kardeşlik noktasında, bütünleşme noktasında AK Parti çatısının nelere muktedir olduğunu görmesi açısından çok çok önemli bir adım.
BİZİ KİMSE BÖLEMEZ:
Roman kardeşlerim, ayrılıkçı, özellikle kardeşi kardeşe vurduran yanlışlara karşı sizler bir bütünlüğü, bu çatının altında ifade ediyorsunuz. Bundan böyle özellikle Roman kardeşlerimin AK Parti çatısı altında bu bütünleşmeyi, bu birliği, beraberliği ortaya koyması başta şahsım olmak üzere, partimizin bütün üst kademe yöneticilerini de çok çok mutlu etmiştir. Sizlerle birlikte bundan sonraki süreçte şunu başarmamız gerekiyor. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse birbirimizden ayıramayacak. Çünkü biz öyle köklü bir medeniyetin varisleriyiz ki bizim içimizde renk, ırk, kabile bu tür ayrımlar asla olamaz. Hele hele AK Parti çatısı altında böyle bir ayrımcılığı yapmak, ayrımcılığa fırsat vermek hiç mi hiç mümkün değil.
Biz, birbirimizi renginden, parasından, pulundan dolayı sevmiyoruz. Biz birbirimizi hangi kavimden, hangi kabiledendir diye sevmiyoruz. Biz birbirimizi yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Arap'ı ile, Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Laz'ı ile, Çerkez'i ile, Gürcü'sü ile asla AK Parti çatısı altında bir ayrımcılık olamaz, olmayacak. Sizler, bunun gayet güzel bir uygulamasını yapıyorsunuz. Bu çalışmaları Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirerek inşallah sadece Türkiye'ye değil dünyaya bunun en güzel örneklerini vereceksiniz. ANKARA