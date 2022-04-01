Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

1 NİSAN KOVİD-19 VERİLERİ:

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.