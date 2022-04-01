Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
Giriş Tarihi: 1.4.2022 19:47 Son Güncelleme: 1.4.2022 20:15

Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Son dakika: Bakan Koca Çok mutluyuz diyerek duyurdu! İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." dedi.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının üçte bire indiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi.

Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 Nisan'a ilişkin Kovid-19 verileri de paylaşıldı.

1 NİSAN KOVİD-19 VERİLERİ:

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 057 bin 130 doza yükseldi.

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Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
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