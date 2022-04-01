Bakanlar düzeyinde görüşme 1-2 hafta içinde olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı A Haber
canlı yayınında Murat Akgün
'ün sorularını yanıtladı. Rus
ve Ukrayna
taraflarının bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini açıklayan Çavuşoğlu, NATO
ve AB içinde 'Türkiye
'ye yönelik savunma alanındaki kısıtlamaları kaldıralım' görüşünün ağır basmaya başladığını söyledi. Çavuşoğlu şöyle konuştu:
ÜST DÜZEY GÖRÜŞME: İstanbul
'da gerçekleştirilen Rusya
- Ukrayna müzakere heyetleri toplantısının ardından ciddi konular daha üst düzeylerde görüşülecek. İki teknik heyet müzakereleri sürdürürken dışişleri bakanları bir araya gelecek, bir mutabakat olursa paraflayacaklar, daha sonra liderler bir araya gelecek. Hem Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
'yla hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'la mesajlaştık ve bu konudaki telkinlerimizi ve bize düşen konularda elimizden geleni yapacağımızı ilettik. İki taraf da hazır olduğu zaman gelmek istediğini söyledi. Bizim ev sahibi, kolaylaştırıcı ve dürüst bir müzakerecilik yapan ülke olarak kesin tarih vermemiz mümkün değil ama aşağı yukarı 1-2 hafta içinde. Bize İstanbul'da ayaküstü sohbetlerde 1-2 hafta içinde daha üst düzeyde bir görüşmenin en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme olabileceğini söylemişlerdi.
PUTİN'İ BEKLİYORUZ: Rusya Devlet Başkanı Putin
'in Türkiye'ye gelme durumu var, bir tarih bekliyoruz. Savaşın tam yoğun olduğu bir dönemde, kalıcı bir ateşkes konusunda adımlar atılırken ne zaman gelebileceği konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Putin'in yüksek düzeyli işbirliği toplantısı için gelmesi planlanıyor.
ASKER GÖNDERME İDDİASI:
Güvenlik garantileri konusunda bir mutabakat ortaya çıkmadan bu konuda kesin yorum yapmak doğru değil. Rusya'nın Batılı ülkelerin garantörlüğüne karşı çıktığına dair haberler de doğru değil. Yorumlara bakıyoruz, "Türkiye otomatikman güç gönderecek". Böyle bir şey yok.
KIRIM VE DONBAS:
En zorlu konulardan ikisi Kırım
ve Donbas
'ın statüsü. Herhangi bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma meclislerden de geçecek, hatta Ukrayna'da referanduma gidilecek. Ukrayna halkı referandumda hayır derse bu kadar çaba boşa gider. Hassas konular silahlar altında müzakere edilmez, ateşkes olmalı. Bazı konuları liderlere, bazılarını da zamana bırakmaları lazım.
KISITLAMA:
NATO ve AB içinde artık "Türkiye'ye yönelik (savunma alanında) kısıtlamaları kaldıralım" anlayışı ağır basmaya başladı. Hatta Kanada Başbakanı, Cumhurbaşkanımıza özellikle lenslerle ilgili hemen gereğini yapalım dedi. Fakat bu arada en büyük müşterisi Bayraktar olduğu için lens üreten firma iflas etti. Sonuçta Kanada bile 'Artık gözden geçirelim' diyor. ABD'nin ise Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları gündemde. F35 konusu halen tıkanmış durumda ama yeni nesil F16'ların alınması ve de mevcut F16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler iyi gidiyor.
İSRAİL ZİYARETİ MAYIS'TA
RUS gazına alternatif hattın kısa vadede ikame edilmesinin kolay olmadığını anlatan Çavuşoğlu, Mayıs ayı ortasında Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile hem Filistin hem İsrail'i ziyaret edeceklerini söyledi. Rusya'nın Türkiye'ye gazı kesmesi için bir sebep olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Rusya'nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı. Anlaşmalarımız var. İhtiyacımız olan gazı Rusya'dan almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar olduğunu ve yargı alanında işbirliğinin önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.