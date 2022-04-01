Biz tüm bu maşaların ağababalarını biliyoruz

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz
, hain terör saldırısının 7'nci yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayı
'ndaki anma törenine protokolün yanı sıra şehit savcının babası Hakkı Kiraz
da katıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, konuşmasında terörü lanetledi. Bozdağ, "Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleri ile Türkiye
'de aldığı bir mesafe yoktur, bundan sonra da alacağı mesafe olmayacaktır.
Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ
, DHKP-C ve diğer terör örgütleri ile mücadele ederken sadece bunlarla değil, bunlara silah veren, bunlara para veren, bunları koyun gibi güden çobanları ile de, ağababaları ile de mücadele ediyoruz. İstanbul
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Eyüp Sultan Mezarlığı
'ndaki kabri başında da anıldı.