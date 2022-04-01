Cezası onandı Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliği düştü! Bilecik’te yeniden seçime gidilecek

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesiyle, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya dahil edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun talebiyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Geçen mart ayında Bilecik Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili olarak seçildi.