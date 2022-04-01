Mimarlar Odası PKK’ya ödül vermişti: Skandal ödüle soruşturma

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021'de 'Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri' töreni yapıldı. Programda terör örgütü PKK'nın yayın organı olan ve Avrupa
'da yayın yapan JIN TV ile programcısı Güler Yıldız Bastion'a 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül verildi. Terör örgütünün yayın organına ödül verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçerek ödülü veren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan
, üyeler Ece Yoltay
, Mustafa Özgür Bayramoğlu
, Muteber Osmanpaşaoğlu
, Nihal Evirgen Kabal
, Tuğba Arslan Konak
ve Ünal Kara
hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 kişi hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede ödül verilen JIN TV'nin PKK'nın amaçları doğrultusunda, 9 Ocak 2013'te Paris
'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız
'ın, örgüt adına lobi faaliyeti yürüten Fidan Doğan
ile örgütün gençlik hareketi üyesi Leyla Şaylemez anısına kurulduğu aktarıldı. Kanalın, Almanya'da terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Newa Kadın Vakfı tarafından 8 Mart 2018'de Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe yayına başladığı belirtilirken, iddianamede terör örgütünün görüşleri doğrultusunda propaganda ve ajitasyon içerikli kadın programları yapıldığına dikkat çekildi.