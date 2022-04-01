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Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:44

Özgür Demirtaş kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaşımını beğendi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Özgür Demirtaş kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaşımını beğendi!

FETÖ medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven’in bir Twitter paylaşımını ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medyada beğenince takipçileri tarafından uyarıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu beğeni hakkında “FETÖ’cü hesapları niye beğendiniz?” diye sorarken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise beğeniyi gündeme getirince Özgür Demirtaş tarafından sosyal medyadan engellendiğini ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven, geçtiğimiz günlerde Frantz Fanon'un "Yeryüzünün Lanetlileri" kitabından alıntı yaparak sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Güven, Twitter'da kitap alıntısından şu cümleleri yazdı: "Sömürgecisine itiraz edemeyen hep kardeşine düşman kesilir. Ve tüm gücünü ona göstermeye çalışır."

"FETÖ'CÜ HESAPLARI NİYE BEĞENDİNİZ?"

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş ise FETÖ firarisi Cevheri Güven'in paylaşımını beğendi. Sosyal medya kullanıcısı Selçuk Talan, Demirtaş'ın Cevheri Güven'in paylaşımını beğendiğini görünce, "Özgür hoca sen FETÖ'cüleri mi beğeniyorsun?" diye sorarken, bir başka sosyal medya kullanıcısı "FETÖ'cü hesapları niye beğendiniz?" diye sordu.

DEMİRTAŞ BEĞENİ HAKKINDA YAZANI ENGELLEMİŞ!

Erdem isimli sosyal medya kullanıcısı ise Özgür Demirtaş'ın Cevheri Güven'in paylaşımını beğendiğini sosyal medyadan yazınca Demirtaş tarafından engellendiğini Twitter hesabından duyurdu. Erdem sosyal medyadan, "Her türlü fikri ve görüşü öğrenebilmek adına takip etmek farklı, beğeni farklı bir şeydir! Emre Uslu ve Cevheri Güven gibi isimlerin twetlerini beğeniyorsan, bu elbette gündeme gelir" ifadelerini kullandı. Erdem daha sonra ise "FETÖ'cü Cevheri Güven'in twetini beğenen Özgür Demirtaş, bunu gündeme getirdiğim için beni engelledi. Maskeler düşüyor. Maskeli balo ve onun sahte yüzleri" dedi. Bu yazılanlardan sonra da Demirtaş'ın beğenisini kaldırmadığı görüldü.

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Özgür Demirtaş kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaşımını beğendi!
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