Savcı, Kaşıkçı davasının durmasını istedi

Suudı gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, sanıkların yabancı
ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği ve ifadelerinin alınamadığı, bu haliyle de dosyanın sürüncemede kalacağı dile getirildi. Mütalaada, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca dosya hakkında 'durma' kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti ise sanıklar hakkındaki yakalama emri ve kırmızı bülten kararlarının devamına karar verip, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.