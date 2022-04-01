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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Savcı, Kaşıkçı davasının durmasını istedi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Savcı, Kaşıkçı davasının durmasını istedi
Suudı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da açılan davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği ve ifadelerinin alınamadığı, bu haliyle de dosyanın sürüncemede kalacağı dile getirildi. Mütalaada, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca dosya hakkında 'durma' kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti ise sanıklar hakkındaki yakalama emri ve kırmızı bülten kararlarının devamına karar verip, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.
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Savcı, Kaşıkçı davasının durmasını istedi
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