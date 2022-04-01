Türkiye’nin diplomatik prestiji arttı

Rusya'nın Ukrayna
'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Türkiye'nin savaşın en başından bu yana sergilediği diplomatik çabalara ve başarılara dünya basınından övgüler gelmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin geçen salı günü İstanbul
'da gerçekleştirdiği müzakereye yönelik Batı basınında analizler yayınlanıyor. İngiliz The Guardian
gazetesindeki analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın öncülüğündeki diplomatik girişimler övüldü. Türkiye'nin barış çabalarından övgüyle söz edilen yazıda, "Türkiye diplomasinin itibarını artırarak kazanan olarak ortaya çıktı" denildi. "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmak için rekabet halinde olan ülkelere liderlik ediyor" ifadesiyle başlayan yazıda ayrıca, "
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile yaptığı ısrarlı telefon görüşmelerine devam ediyor, ancak Ukraynalıları ve Rusları bir araya getirebilecek olan Türkiye Dışişleri Bakanlığı
gibi görünüyor. Türkiye, NATO üyesi olarak Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor. Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddediyor. Görünüşe göre iki ülke de orada masaya oturacak kadar Türkiye'ye saygı duyuyor. Kısacası bu, sadece savaşanlar için değil, dünya için de yankı uyandırabilecek bir diplomasi çabası" ifadeleri yer aldı. DIŞ HABERLER
NATO'DAN TEŞEKKÜR
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti. Stoltenberg, NATO 2021 Yıllık Raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Ukrayna-Rusya Şavaşı'ndaki son duruma da değindi. Stoltenberg, savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" dedi. Stoltenberg, "İstihbaratımıza göre, Rus unsurları geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas
bölgesinde saldırısını tahkim ediyor. Aynı zamanda Rusya, Kiev
ve diğer şehirler üzerinde baskısını devam ettiriyor" dedi.
ÇEVRİM İÇİ MÜZAKERE
Türkiye'nin arabuluculuğunda ivme kazanan Ukrayna-Rusya görüşmelerine bugün devam edileceği açıklandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia
, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin ardından bugün çevrimiçi olarak görüşmelere devam edileceğini duyurdu.
DÜNYA BASININDAN ANKARA'YA ÖVGÜ
YAĞIYOR 'ERDOĞAN'A NOBEL VERİLEBİLİR'
HOLLANDA'NIN yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yayımlanan bir makalede Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi başarısına vurgu yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebileceği ifade edildi. Makalede, "Ukrayna- Rusya Savaşı'nın sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir" ifadeleri kullanıldı.
'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR
İTALYA Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır" dedi.
FRANSA ROLÜNÜ TÜRKİYE'YE KAPTIRDI
FRANSIZ merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı ifade edildi. Yazıda, Moskova-Kiev arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin, çatışmaya diplomatik kanallarla çözüm bulunmaya çalışıldığını göstermesi açısından sevindirici olduğu belirtilerek, "Fransa ve AB ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybettiğine üzülebiliriz" denildi.