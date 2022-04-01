Giriş Tarihi: 1.4.2022

Türkiye’nin diplomatik prestiji arttı DIŞ HABERLER

Ankara’nın yürüttüğü diplomasiye dünya basınından övgüler sürüyor: Türkiye, arabuluculuk için yarışan ülkelere liderlik ediyor. Bu, dünya için yankı uyandıracak bir diplomasi