Bayraklı Meclisi’nde sert tartışma! Çocukları böyle şeylere alet etmeyin

Olayın kabul edilemez olduğunu belirten Aktaş; "Çocuk formu doldururken kadın – erkek ve diğeri seçenekleri karşısına çıkıyor. Çocuk, anne babaya bu ne diye soruyor? Nasıl cevap vereceksiniz? Vatandaşların değer yargılarıyla oynamayın. Bir belediyede çocukların böyle bir oyuna alet edilmesi yazık günahtır" dedi. Konuşmasında AK Parti Grubu olarak belediyenin uygulamasını protesto ettiklerini belirten Aktaş diğer meclis üyeleri ile birlikte salonu terk etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.



(BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERDAR SANDAL)



AK PARTİ GRUBU SALONU TERK ETTİ

Bayraklı Belediyesi Nisan ayı olağan birinci oturumu Başkan Serdar Sandal yönetiminde gerçekleşti. İhtisas komisyonlarında 1 yıl süreyle görev yapacak meclis üyelerinin belirlendiği meclis toplantısına Bayraklı Belediyesinin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik skandal uygulaması damga vurdu. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aktaş; "Belediye ortaokulu ve lise öğrencilerinin yararlanması için eğitim programı düzenliyor. Ön başvuru formunda Cinsiyet bölümünde öğrencilere kız-erkek seçeneklerinin yanı sıra diğer seçeneği yer alıyor. Formu dolduran çocuk anneye ya da babaya bu ne diye sordu diyelim. Nasıl cevap vereceksiniz. Vatandaşların değer yargılarıyla oynamayın. Bir belediyede çocukların böyle bir oyuna alet edilmesi yazık günahtır. Biz de bunu tavrı protesto edip, meclisten ayrılıyoruz" dedi. Konuşmasının ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.Aktaş'a yanıt veren CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.



(AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ ABDULLAH AKTAŞ)

DENETİM RAPORUNU OKUTTURMADI

Öte yandan belediyenin 2021 yılına ilişkin İş ve işlemlerini denetleyen denetim komisyonu raporu bayraklı belediyesine teslim edildi. AK Partili meclis üyelerinin hazırlanan denetimi komisyonu raporunun mecliste okunmasına ilişkin talepleri Başkan Sandal tarafından geri çevrildi. Sandal raporun mecliste okunmasının uygun olmadığını öne sürerek okutturmadı.