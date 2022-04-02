PKK’nın vekil gelini firar etti

PKK kamplarında terörist sevgilisi Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in firar ettiği kesinleşti. Savunma için komisyonlara gelmeyen, çağrılara da yanıt vermeyen Güzel'le ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kolluk kuvvetlerinin Güzel'e ulaşamadığını açıkladı.Ankara Hâkimevi'nde yargı muhabirleri ile bir araya gelen Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili, "Kolluk görevlileri bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor. Ama kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu da tahkik ediliyor" dedi.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar davasında verilen kararları geçen hafta incelemişti. Mahkeme, cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının bulunduğu ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle 68 sanığa tahliye yolunu açmıştı. HSK 1. Dairesi'nin karar veren mahkeme heyeti ve bazı savcılar hakkında inceleme izni istediğini belirten Bakan Bozdağ, inceleme iznini verdiklerini belirtti.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili de konuşan Bozdağ "Suudi Arabistan, Türkiye'den bu davanın naklini talep etti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı'na görüş sordu. Biz de bu konuyu inceliyoruz. Yargılamanın nakli konusunda olumlu bir görüş mahkemeye göndereceğiz. Türkiye davayı durduracak ve yargılama orada devam edecek. Yargılamanın Suudi Arabistan'a devri, Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor" diye konuştu.