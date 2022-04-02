Polis haftası tören provaları nedeniyle pazar günü bazı yollar kapanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşu'nun yıl dönümü nedeniyle 3 Nisan 2022 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 10 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak törenler sırasında, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.04.2022 Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.30-Program Bitişi) 1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

3- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

6- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10-Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

11-Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

12-Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri

13-Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar 1-Turgut Özal Millet Caddesi

2-Fevzipaşa Caddesi

3-Atatürk Bulvarı

4-Sahil Kennedy Caddesi" dedi.