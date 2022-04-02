Usulsüz ihaleyle 3 milyonluk vurgun

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin ise yine Avcılar Belediyesi'ndeki ihalelerde yaptıkları usulsüzlüklerden dolayı farklı bir soruşturmadan tutuklu olduğu bildirildi.Yapılan tespitlere göre, Avcılar Belediyesi'nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şüphelilerin 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli personellerin de suça iştirak ettikleri saptandı. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de sorumlu olduğu ihalelerle, Karaarslan İhale Suç Örgütü'yle iltisaklı firmalara toplam 583 bin 770 lira ödeme yapıldığı, bu miktarın güncel değerinin kur üzerinden yapılan hesaplama ile yaklaşık 3 milyon 150 bin liraya tekabül ettiği kaydedildi.Soruşturma dosyasında ihalelerde usulsüzlüğün nasıl yapıldığı da anlatıldı. Buna göre; Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü'yle iltisaklı firmalardan teklifler alınarak, yaklaşık maliyet oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandı. Basit araştırma usulleriyle dahi birbirleriyle bağlantılı olduğu ve ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmaların, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Yakın tarihli ve aynı içerikli faaliyetlerde Avcılar Belediyesi'nde görevli aynı kişilerin kursiyer kaydının olduğu saptandı.