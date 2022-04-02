Uzman isimden dikkat çeken uyarı! İklim değişikliğiyle "felaketler şiddetlenecek, sıklaşacak ve yaygınlaşacak" uyarısı



İklim ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) verilerine göre, iklim veya su kaynaklı afetler, son 50 yıldır her gün ortalama 115 kişinin hayatını kaybetmesine ve yine her gün ortalama 202 milyon dolar hasara yol açtı. DMÖ'nün 2021'de yayımlanan raporuna göre, 1970 ve 2019 yılları arasında toplamda 11 bin 72 doğa olayı yaşandı.

Yıl aralığı Afet sayısı 1970-79 711 1980-89 1410 1990-99 2 bin 250 2000-09 3 bin 536 2010-19 3 bin 165 TOPLAM 11 bin 72

Bu dönemde yüzde 44'lük oran ile tüm doğa olaylarının yaklaşık yarısını seller oluştururken, bunu yüzde 35 ile fırtınalar, yüzde altışar ile kuraklık ve heyelan takip etti. Aşırı sıcaklıklar yüzde 5'e tekabül ederken, en az görülen doğal afet yüzde 4 ile orman yangınları oldu.