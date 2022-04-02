Vakıflara iftiraya tazminat cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hazırlanan sahte raporda vakıflara nakdi ve ayni yardım yapıldığı yönündeki iftiraları kaleme alan Sözcü gazetesi köşe yazarı Çiğdem Toker, 30 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı. Toker, 28 Ocak 2019'da "İBB'den vakıflara 'hizmet' raporu" başlıklı köşe yazısında İBB'nin sahte olduğu ortaya çıkan 56 sayfalık raporunda yer alan iftiraları yayınlarken, 23 Nisan 2019'da yazdığı "İBB hangi vakıf ve derneğe ne kadar yardım yaptı?" başlıklı haberinde ise aralarında TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıflara İBB'den para aktarıldığını iddia etmişti. Adı geçen dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yayımlanan "STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu belgelenmiş ve İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara raporda yer verilen miktarlarda bir para aktarmadığı ortaya çıkmıştı. Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Toker'in yazısındaki iddiaları inceledi. Mahkeme, Çiğdem Toker'in 30 bin TL tazminat cezası ödemesine hükmetti.Karar sonrası T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı. Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi" denildi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekârlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir" paylaşımında bulundu.