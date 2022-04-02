‘Yılın En İyi Haberi Ödülü’nü aldı Savaş Abi’yi unutmadı

TürkiyeGazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri kapsamında "Yılın En İyi Sağlık Haberi" ödülüne layık görülen SABAH muhabiri Fatih Ulaş, dün cemiyetin genel merkez binasında düzenlenen törenle ödülüne kavuştu. "Bir Baba İki DNA" haberiyle sağlık dalında "Yılın En İyi Gazetecisi" seçilen Fatih Ulaş, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş'ın elinden ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında merhum gazeteci Savaş Ay'ı da unutmadı. Fatih Ulaş, "Merhum Savaş Ay'ın Haber Müdürü olduğu dönemde, 2005'te SABAH Gazetesi'nde işe başlamıştım. O hep muhabirdi. Savaş Abi'nin temposuna yetişmek için hep çok çalıştım. Ödüle layık görülen haberim için de haftalarca çalışmıştım. Seçici kurula, sayın jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.