1 yılda 5 milyon erkeğe kadına şiddete karşı eğitim

Geçen mart ayında İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim bakanlarının ilk kez kamuoyuyla paylaştığı 'Kadına şiddetle mücadelede 2022 hedefleri'ne ilişkin genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede en dikkat çeken detay, 1 yıl içinde 5 milyon erkeğe kadına şiddete karşı eğitim verilecek olması. Temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitimler ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İşte genelgedeki diğer detaylar: 3.4 milyon kadın tarafından kullanılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı 1000'den 1500'e yükseltilerek yüzde 50 oranında kapasitesi artırılacak. Kadın konukevi sayısı artırılacak. 2022'de hedef en az 10 kadın konukevinin daha hizmete açılması. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele şube müdürlüğü/ kısım amirliği sayısı 97'den 127'ye çıkarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerine gerekli eğitimleri verildikten sonra 1000 yeni polis takviyesi yapılacak. 110 bin kolluk personeli kadına şiddetle mücadele için özel eğitimden geçirilecek. Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içerisinde olduğu değerlendirilen vakaların bire bir takibi için mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.