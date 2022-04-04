125 Neyin Numarası ve Kime Ait? 125 Nolu Telefon Nerenin Numarası ve Neden Arıyor?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK)'na ait olan Alo 125 nolu telefon pek çok konuda vatandaşa yardımcı olmaktadır. İnsanlar bu hattı arayarak ilgili kişilerin yardımıyla birçok sorusuna cevap bulabilmektedir. İşte, 125 nolu telefon hakkında tüm detaylar…

125 Nerenin Numarası?

125 nolu telefon DASK' ait bir telefon hattıdır. Kurum, Zorunlu Deprem Sigortası Hattı olarak bu telefon numarasını kullanıma açarak topluma hizmet vermektedir. Kendilerine kolay ve hızlı bir ulaşım sağlanması için açılan bu hat sayesinde tüm merak ettiklerinizi öğrenebilir sorunlarınızı giderebilirsiniz.

125 Nolu Numara Hangi Durumlarda Aranır?

Alo 125'e deprem ve deprem sonrası tüm detaylar hakkında bilgi almak için erişim sağlanabilmektedir. Alo 125 sayesinde sigortalılar poliçeleri ilgili güncel bilgilere ulaşabilmektedirler. Deprem sonrası yaşanan hasar neticesinde hasar ihbarında bulunabilip, hasar tespit çalışmaları ve tazminat ödemeleri hakkında bilgiye sahip olabileceklerdir. Ayrıca vatandaşlar bu süreçte hasar dosyalarını da inceleme hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca vatandaşlar Alo 125'i arayarak Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgi de alabileceklerdir.