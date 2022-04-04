‘24 otobüs daha yolda’

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi. Vereşçuk, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 otobüslük konvoyla ilk tahliyenin gerçekleştiğini söyleyerek 'Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs daha hazır bekletiliyor. Bu otobüslerin şehre bırakılmaması halin sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelebilir. Mariupol yakınlarına ulaşacak 7 otobüse de Uluslararası Kızılhaç Örgütü eşlik edecek. Mariupol'den Zaporijya şehrine açılan koridordan siviller de kendi araçlarıyla gidebilir" dedi. Luhansk bölgesindeki bazı şehirlerden de sivillerin tahliyesini planladıklarını anlatan Vereşçuk, tahliyesi sürecinin başlaması için Rus tarafından Luhansk'ta da ateşkesin sağlamasını beklediklerini kaydetti.