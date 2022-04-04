Operasyonu; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. "Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir İlleri'nde başlatılan operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi'nde görevli 14 kişinin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler | Video