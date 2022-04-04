Haberler Gündem Haberleri Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler
Giriş Tarihi: 4.4.2022 17:59 Son Güncelleme: 4.4.2022 18:16

Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Mali Polisi tarafından düzenlenen; “Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediyesi’nde görevli 14 kişinin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonu; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. "Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir İlleri'nde başlatılan operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi'nde görevli 14 kişinin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Tüm şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler | Video

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Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler
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