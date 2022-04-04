Haberler Gündem Haberleri UYAP Vatandaş Evrak Görüntüleme Sorunu: UYAP Üzerinden Evrak Takibi ve Vatandaş Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:55 Son Güncelleme: 4.4.2022 08:55

UYAP Vatandaş Evrak Görüntüleme Sorunu: UYAP Üzerinden Evrak Takibi ve Vatandaş Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

UYAP Vatandaş Evrak Görüntüleme Sorunu: UYAP Üzerinden Evrak Takibi ve Vatandaş Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

Teknolojik gelişmeler ile birlikte kamu ile ilgili işlerimizi devlet dairelerine gitmek zorunda kalmadan çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz. Fakat geçmişi çok eskiye dayanmayan bu uygulamalar bazı soruları da beraberinde getiriyor ve karşımıza yeni kavramlar çıkarıyor. Bu platformlardan biri olan Uyap Vatandaş portalı, internet üzerinden davalarla ilgili tüm bilgileri görebilmemize ve dava dosyası takibi yapabilme ve dava açabilmemize olanak tanır. Yeni çevrimiçi sistemlerden biri olduğu için erişim sağlarken bazen vatandaşlar kafa karışıklığı yaşayabilmekte ve portalda bazı işlemleri nasıl gerçekleştireceklerini bilememektedir. Bu soru işaretlerinden biri olan Uyap Vatandaş Evrak görüntüleme Sorunu: UYAP üzerinden Evrak Takibi nasıl yapılır sorusu ile ilgili bilgiler yazımızın devamında…

Son yıllarda, devlet ile işlerin gerçekleştirilebildiği çevrimiçi platformlar ülkemizde oldukça yaygınlaşmıştır. Devlet dairelerinde uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmadan işlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bu platformlar bazı vatandaşların kafasını karıştırabilmektedir. Bu yazımızda sizler için uyap giriş nasıl yapılır, uyap vatandaş evrak görüntüleme sorunu, dava dosyasının içeriğini nasıl öğrenebilirim gibi sorunları nasıl çözebileceğinizi anlattık.

Uyap Üzerinden Dava Takibi

Uyap, çevrimiçi platform üzerinden hakkımızda açılan ve bizim açtığımız davaları görebildiğimiz, takip edebildiğimiz Adalet Bakanlığı'na bağlı bir platformdur. Bu platform teknolojik gelişmeler aracılığıyla bizleri gündelik işler arasında dosyalarımız ve davalarımız hakkında bilgi alabilmek için adliyeye gitme zahmetinden kurtarmıştır. Bu platform üzerinden dosya takibi şu şekilde yapılabilmektedir: https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresi üzerinden e devlet şifresi, mobil imza ya da elektronik imza aracılığıyla portala giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra sol tarafta bulunmakta olan menüden "Dosya İşlemleri" yazan bölüme tıklanmalıdır. Çıkan ekrandan yargının devam etmekte olduğu mahkeme türü seçilmelidir.

Bu seçim yapıldıktan sonra dava hangi mahkemedeyse ilgili kutucukta gözükmektedir. İlgili dava da seçildikten sonra "dosya sorgula" kutucuğuna tıkanıldığında dava ile ilgili bilgiler ekrana gelecektir. Dava detaylarını görüntülemek için ise ekranda yer alan "dosya görüntüle" bölümüne tıklanmalıdır. Tüm bu işlemler sonrası dava ile ilgili tüm bilgileri öğrenebilir, dosya takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Uyap Evrak Takibi

Bu uygulama, davalara son eklenen evrakların anlık olarak takibinin yapılmasına olanak sağlar. Bu sayede vatandaşlar davalarının evrakları hakkında her an bilgi sahibi olabilmektedirler. Online portal üzerinden evrak takibi gerçekleştirebilmek için; Uyap Vatandaş portalına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menü üzerinden yukarıda anlattığımız şekilde dava dosyası görüntüleme sayfası açılmalıdır. Dava dosyasına ulaşıldıktan sonra ekranda gözükmekte olan "evrak" yazılı bölüme tıklandığında tüm evrak bilgilerini görüntülemek mümkündür.

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UYAP Vatandaş Evrak Görüntüleme Sorunu: UYAP Üzerinden Evrak Takibi ve Vatandaş Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?
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