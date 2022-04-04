Haberler Gündem Haberleri Uyap Vatandaş Nedir, Nasıl Kullanılır? Uyap Vatandaş Portalında Neler Var?
Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:55 Son Güncelleme: 4.4.2022 08:55

Uyap Vatandaş Nedir, Nasıl Kullanılır? Uyap Vatandaş Portalında Neler Var?

Uyap Vatandaş Nedir, Nasıl Kullanılır? Uyap Vatandaş Portalında Neler Var?

Ülkemizde gelişen teknoloji ağı nedeniyle son yıllarda devlet ile ilgili birçok kurum çevrimiçi platformlar üzerinden de hizmet vermeye başlamıştır. Fakat bu durum yeni bir yöntem olduğu için birçok kafa karışıklığını da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda günlük hayatımızda devlet ile ilgili işlerimizin oldukça kolaylaşmasını sağlayan çevrimiçi platformlarla birlikte yeni terimler duyulmaya başlanmıştır. Yeni duyduğumuz bu kelimelerin anlamları, bu platformların içerikleri ve bize hangi konuda yardımcı olacakları büyük bir merak konusudur. Bu terimlerden ve platformlardan biri de Uyap Vatandaş’tır. Peki, Uyap Vatandaş Nedir? Uyap Vatandaş Portalında Neler Var? Tüm bilgiler yazımızın devamında…

Son birkaç yıldır devlet ile ilgili hemen hemen tüm işlerimizi çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Bu durum zamandan tasarruf etmemize olanak tanırken önümüze bazı soru işaretlerini de çıkarmıştır. Bu da yeni oluşturulan platformlarla ilgili terimlerin ne anlama geldiğidir. Yazımızda, bu platformlardan biri olan Uyap Vatandaş ile ilgili soru işaretlerinizi gidermek için çeşitli bilgileri derledik. Uyap nedir, Uyap vatandaş portalında neler var, Uyap üzerinden hangi bilgilere erişilir gibi sorularınızın cevapları aşağıda…

Uyap Vatandaş Nedir?

Uyap açılımı "Ulusal Yargı Ağı Projesi" anlamına gelen bir kelimedir. Adalet bakanlığı tarafından oluşturulmuş çevrimiçi bir platformdur. Bu platform aracılığıyla vatandaşlar tüm mahkemelerdeki ve icra dairelerindeki dosyalarının takiplerini yapabilirler. Uyap üzerinden aynı zamanda vatandaşlar adlarına açılmış bir dava olup olmadığı bilgisine de erişebilirler. Bu sistem üzerinden dava açmak da mümkündür. Sistem üzerinden duruşma tarihlerinin takiplerini ve duruşmaların sonuçları da görülebilmektedir. Portal üzerinden dava dosyalarının içeriklerini görmek de mümkündür. Aynı zamanda vatandaşlar herhangi bir dava açmak istediklerinde ne kadar harç bedeli ödemeleri gerektiğini de bu çevrimiçi platform üzerinden görebilmektedir. Duruşma takibi gerçekleştirmeye de yarayan bu platform sürekli güncellenmekte ve yeni eklentilerle daha da zenginleştirilmektedir.

UYAP Nasıl Kullanılır?

Sisteme, : https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresi üzerinden e devlet şifresi, mobil imza ya da m imza girişleri aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra gerçekleştirilmek istenen işlemler ile ilgili bilgiler sistem üzerinde görülebilir. Direkt olarak e devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına "Uyap Vatandaş" yazarak portala ulaşabilmek de mümkündür.

Fakat bu sistemle ilgili çok merak edilen bir soru daha vardır. O da Uyap vatandaş portalına giriş yapan kişiler davalarla ilgili hangi bilgilere erişemez sorusudur. Vatandaşların Uyap vatandaş portalına e devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra dava takiplerini ve dosyalarını görebilmeleri mümkündür. Fakat adalet bakanlığı tarafından alınmış olan karar doğrultusunda, güvenlik açığı oluşmaması için evrak gönderme ve dava takibi gibi işlemler için e imza girişi yapmaları gerekmektedir.

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Uyap Vatandaş Nedir, Nasıl Kullanılır? Uyap Vatandaş Portalında Neler Var?
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