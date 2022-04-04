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Giriş Tarihi: 4.4.2022 08:39 Son Güncelleme: 4.4.2022 08:39

WWF Açılımı Nedir? WWF Ne İş Yapar ve Ne Zaman Kuruldu?

WWF Açılımı Nedir? WWF Ne İş Yapar ve Ne Zaman Kuruldu?

Dünya üzerinde yer alan en büyük çevre kuruluşlarından bir tanesi olan WWF’yi hepimiz duymuşuzdur. Yapmış olduğu çalışmalar ile tüm dünyaya ismini duyuran kuruluşlar arasında yer alan WWF hakkında da merak edilen ve araştırılan pek çok soru bulunmaktadır. WWF açılımı nedir?

1961 yılında kurulan ve Türkçe karşılığı "Dünya Doğayı Koruma Vakfı" olarak karşımıza çıkan WWF, doğanın zarar görmesini engellemeyen çalışan ve doğanın görmüş olduğu zararların etkilerini azaltmaya çalışan uluslararası bir kuruluştur. Bu kuruluş ülkemizde ise WWF- Türkiye olarak çalışmaktadır.

WWF Açılımı Nedir?

Kısaltmalar her dönemde insanların karşısına çıkmaktadır. Sıkça karşımıza çıkan ve dünyada kullanılan kısaltmalar arasında WWF kısaltması da yer almaktadır. WWF açılımı "World Wide Fund for Nature" olarak karşımıza çıkar. Bu kısaltmanın Türkçe karşılığı ise "Dünya Doğayı Koruma Vakfı" şeklindedir.

WWF Nedir?

Dünya Doğayı Koruma Vakfı yani kısa ismi ile WWF, 26 Nisan 1961 yılında kurulmuş ve sloganı "Yaşayan bir dünya için" olan bir sivil toplum kuruluşu olarak karşımıza çıkmaktadır. WWF' nin açılımı "World Wild Fund for Nature" olarak karşımıza çıkar. Merkezi Gland, İsviçre olan bu kuruluş, doğanın zarar görmesini ve verilmiş olan zararları onarmaya çalışan uluslararası bir kuruluştur. İlk kurulduğunda ismi "World Wildlife Fund" yani "Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı" şeklinde idi. Daha sonrasında WWF'nın çalışma alanları genişletilmiş ve şimdiki halini almıştır. Fakat halen bazı Kuzey Amerika ülkeleri WWF'nin eski halini kullanmaktadır. WWF dünya üzerinde desteklediği pek çok proje ve çalışanı ile dünyanın en büyük çevre kuruluşudur. WWF yani "World Wild Fund for Nature" kuruluşunun temel amacı ise dünyanın var olmuş olan doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanların doğa ile uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir gelecek oluşturmaktır. Bu kuruluş 2001 yılında Türkiye'nin de bir kuruluşu haline gelmiş ve WWF- Türkiye adını almıştır.

WWF Ne İş Yapar?

Dünya'nın en büyük çevre sivil toplum kuruluşu olan WWF'nin (World Wide Fund for Nature )amacı dünyanın var olmuş olan doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanların doğa ile uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir gelecek oluşturmaktır. Bu kuruluşun bazı işleri de şu şekilde karşımıza çıkar:

  • Biyolojik çeşitliliği korumaya çalışır.
  • Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler.
  • Çevre ve birçok kirlilik çeşidini ve aşırı tüketimin azaltılmasını sağlamaya çalışır.

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WWF Açılımı Nedir? WWF Ne İş Yapar ve Ne Zaman Kuruldu?
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