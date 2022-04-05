Adalet Bakanı Bozdağ, "Türk yargısı kimsenin şamar oğlanı değildir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Baro'nun Avukatlar Günü sebebiyle Üsküdar'da düzenlediği iftara katıldı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü ile çok sayıda baro üyesi katıldı.

Avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugüne kadar ilk defa bir baronun düzenlediği iftar yemeğine katıldım. Adalet Bakanlığı daha önce de yapmıştım. Başbakan Yardımcılığı yaptım. Devletimize çeşitli hizmetlerim oldu. Baronun bir üyesi olarak milletimize hizmetlerim oldu. Bugüne kadar görev yaptığım hiçbir yerde hiçbir baro tarafından bir iftar düzenlendiğini hatırlamıyorum. Hatırlayanlar benim yanlışımı düzeltsinler. İlk defa İstanbul 2 Nolu Barosu bugün bu güzel iftarda bizi buluşturdu. Ruhumuza, medeniyetimize kültürümüze uygun bir beslemeyle işe başladı" dedi.

Türk yargısına büyük bir haksızlık yapıldığını belirten Bakan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin sağlıklı işlemesi herkesin üzerine düşeni hukuka uygun şekilde yapmasıyla mümkündür. Bir yandan siyaset kurumu bir yandan yargıdan beklentileri olanlar bir yandan değişik hesapları olanlar sürekli bir şekilde yargı görevi yapan hâkimlerimizi, savcılarımızı, avukatlarımızı hedef tahtasına koyuyorlar. Her gün veya belirli aralıklarla haksız eleştirilerle onları yıpratmaya çalışıyorlar. Bir yandan biz yargıya güven artsın diyoruz. Bir yandan yargı hizmetlerinden memnuniyet arsın diyoruz. Ama öte yandan hiçbir meslek grubu yargı görevi yapan avukatlar hakimler ve savcılar kadar yıpratılmaya ve haksız eleştirilere ve muamelelere tabi tutulduğunu görmüyoruz. Büyük bir haksızlık yapıldığını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"HANGİSİ ANKARA'NIN KARARI HANGİSİ İSTANBUL'UN"

CHP'ye yüklenen Bakan Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görülmekte olan bir davayla ilgili tweet atıyor, istediği gibi bir karar çıkarsa nasıl öveceğini istemediği gibi bir karar çıkarsa nasıl itham edeceğini üstü kapalı şekilde itiraf ediyor. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelirse Ankara'da İstanbul'da hakimler var. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri var. O zaman oturup hepimizin bir karar vermesi lazım; hangi karar İstanbul'un kararı, İstanbul'daki hakimin kararı ya da Ankara'daki hakimin kararı; ya da hangi karar başka bir karar. Maalesef her Salı acaba bugün grupta mahkeme kuruldu mu acaba bugün grupta Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor mu ya da bir başkası başka ithamda bulunuyor mu diye tedirgin oluyorum. Yine bu hafta grupta hakimlerimizi suçlayan adımlar atıyor. Anayasa çok açık; hiiç kimse hiçbir organ merci, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge ve talimat gönderemez. Açık ama baktığınızda karar öncesinde nasıl karar verileceğine dair büyük büyük gaflar yapıyor. Bu tavsiye ve telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızın 138'inci maddesini ayaklarınızın altına alıp çiğneyeceksiniz. Biz neye inanacağız. Türkiye'nin burada ciddi sorunları var. Ben gelirsem şunu şunu serbest bırakacağım sanki mahkeme, tutuklama kararını sen mi verdin. Veyahut yargılamayı sen mi açtın nasıl yapacaksın Bir yandan diyor ki siz yargıya müdahale ediyorsunuz öte yandan soruşturmanın başından sonuna kadar yargılamanın her aşamasına müdahale etmek için elinden ne geliyorsa onları sonuna kadar yapıyor. Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız. Ama benim istediğim kişilerle ilgili karar, istediğim gibi çıkarsa gayet güzel ama istemediğim gibi çıkarsa karar haksız demek yargıya da yargı görevi yapanlara da büyük bir bühtandır. Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir. Dikkat etmelidir" dedi.

Türk yargısına iftira atıldığını kaydeden Bozdağ, "Bugün hakim ve savcılarımızın baktığı davalara baktığınızda milyonlarca davayı görüyorlar. Ankara'da İstanbul'da 81 ilimizde adliye olan her yerde ama dikkat ederseniz tartışılan davalar iki elin parmağını geçmez. İki elin parmağını geçmeyen davalar üzerinden milyonlarca davaya bakan hakim ve savcılarımızın avukatlarımızın onca emeğini adaleti ayakta tutmak gayretini hak ve hukuka uyma çabasını verdiği emeği görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bir başkası Türk yargısı şaibelidir diyor. Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir diye konuşursa Batı'dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek. Bunun tutar yanı var mı? Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır. Kimsenin Türk yargısına iftira atma hakkı yoktur"

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