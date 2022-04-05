Devlet büyüklerine ait telefonları dinleyen sanıkların cezası onandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Şubat 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlandı. Ceza Dairesi, 4 sanık hakkındaki beraat ile sanıklar Ahmet Boyalı, Mehmet Akgedik, Hidayet Gençer ve Nur Muhammet Arınç'a 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesi kararlarını onadı. Sanıklardan eski TİB görevlisi Ali Osman Tekin'e verilen 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 27 yıl, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay ve 'Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan 6 yıl 9 ay olmak üzere toplam 44 yıl 3 ay hapis cezası da onandı.
(Eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz)
Kapatılan TİB'in Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ve eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile Adil Biçer, Barış Yaslan, Bülent Kocagürbüz, Gökhan Vıcıl, İmran Ergüler, Özgür Ören, Orhan Üçtepe, Ayhan Yeni, İbrahim Kılıç, İsmail Bakar, Halil Çiçek, Hamza Demirezen'e 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 27'şer yıl, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezaları da Yargıtay 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklara 'Zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan verilen 24'er yıl ceza ise bozuldu. Dairenin kararında, sanıkların eylemlerinin 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
(FETÖ'nün Sivil İmamı Harun Biniş)
MAHKUMİYET KARARI BOZULDU
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivillerden olduğu belirtilen FETÖ'nün mahrem imamı Harun Biniş'e 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay hapis verilmesi kararını da bozdu. Biniş'in darbe girişimi nedeniyle benzer suçlamalarla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı anımsatılan kararda, her iki dava dosyasının birleştirilerek ceza tayin edilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası verilen sanıklar Erkay Uzun, Seyit Aydın Öztaban ve Yunus Şahin hakkındaki mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme nedeniyle bozuldu.
'SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN TEMİNİ CASUSLUK İÇİN KABUL EDİLİR'
Yargıtay 3. Ceza Dairesi sır niteliğindeki bilgilerin temin edilmesi halinde bunun casusluk kastının varlığı için kabul edilebilir olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu'nda görevli bulunan bakanlar ve kuvvet komutanlarının milli güvenlikle ilgili gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla dinlenilmeleri, devlet sırrı kabul edilebilecek bilgiler bakımından siyasi casusluk kapsamında değerlendirilmelidir. Öğretide de kabul edildiği gibi casusluk amacı ile bilginin temin edilmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Başka bir ülkeye veya yapıya vermek zorunlu değildir" denildi.