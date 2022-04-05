Devlet büyüklerine ait telefonları dinleyen sanıkların cezası onandı



(FETÖ'nün Sivil İmamı Harun Biniş)

MAHKUMİYET KARARI BOZULDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivillerden olduğu belirtilen FETÖ'nün mahrem imamı Harun Biniş'e 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay hapis verilmesi kararını da bozdu. Biniş'in darbe girişimi nedeniyle benzer suçlamalarla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı anımsatılan kararda, her iki dava dosyasının birleştirilerek ceza tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası verilen sanıklar Erkay Uzun, Seyit Aydın Öztaban ve Yunus Şahin hakkındaki mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme nedeniyle bozuldu.

'SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN TEMİNİ CASUSLUK İÇİN KABUL EDİLİR'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi sır niteliğindeki bilgilerin temin edilmesi halinde bunun casusluk kastının varlığı için kabul edilebilir olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu'nda görevli bulunan bakanlar ve kuvvet komutanlarının milli güvenlikle ilgili gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla dinlenilmeleri, devlet sırrı kabul edilebilecek bilgiler bakımından siyasi casusluk kapsamında değerlendirilmelidir. Öğretide de kabul edildiği gibi casusluk amacı ile bilginin temin edilmesi suçun oluşumu için yeterlidir. Başka bir ülkeye veya yapıya vermek zorunlu değildir" denildi.