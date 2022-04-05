Meclis feshi halkın iradesine darbedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta 30 Mart günü genel kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesine ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan yol haritasının hayata geçirilmesine önem atfediyoruz.Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligâhı olan meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz.Demokrasi, seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu meclisin feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir.Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz. ANKARA