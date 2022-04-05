Ünlü iş adamı o haberlere yasak getirdi

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başlayan ve son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti.



HABERLERE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Tüm bu iddialar sonrası Gündeş'in yeni bir aşka yelekten açtığı ve evli iş adamı Murat Özdemir'le yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürüldü. Ünlü iş adamı hakkında çıkan haberler sonrası bugün avukatı Mehmet Dedeoğlu aracılığıyla hakkında çıkan haberlere erişim engeli talep etti. İstanbul Sulh Ceza hakimliğine başvuran iş adamı, Ebru Gündeş'le hiçbir bağı olmadığını, hakkında asılsız çıkan bu haberlerin eşi Selin Özdemirle aralarındaki devam eden boşanma davasını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü.

HABERLERİ KALDIRTTI

Sulh Ceza Hakimliği, ünlü iş adamının talebini kabul etti. İş adamı Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'le olan aşkını konu alan haberlerin kaldırılmasına karar verdi.