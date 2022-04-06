6’lı tutmadı

Macarıstan'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Macaristan'daki seçimi bir kez daha Viktor Orban kazandı. 2010'dan beri iktidarda olan Orban'ın zaferi büyük ses getirdi. Bunun nedeni Orban'a karşı AB ve ABD tarafından desteklenen ve 6 muhalefet partisince kurulan seçim koalisyonunun yaşadığı hüsran oldu. Sonuçlara göre halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu büyük farkla kazandı. Orban'ın liderliğini yaptığı bu koalisyon oyların yüzde 53'ünü kazandı. Böylece 199 sandalyeli parlamentodan 135 milletvekili çıkardı. Orban, üçte iki oranında parlamento çoğunluğunu korumayı başardı. 6'lı koalisyonun oyları ise yüzde 30'larda kaldı. Alman DW ajansı analiz habeerinde "Nasıl oluyor da Viktor Orban hâlâ bu kadar destek görüyor? Kendi içinde bölünmüş ve zayıf muhalefet yüzünden" deniyordu. Bu sefer genel seçimlere birlikte gittiler. Yene kazanamadılar" denildi.İngiliz Guardian gazetesindeki başyazıda ise 6'lı koalisyonun çıkardığı adayın kendi seçim bölgesinde bile seçilemediğine vurgu yapıldı. ABD merkezli CNN International kanalında da Orban'ın zafer konuşmasında sarf ettiği "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin" sözleriyle AB'ye gönderme yapmasına değinildi.Macaristan basınındaki haberlerde de Orban'a karşı oluşturulan seçim koalisyonunun dağılmanın eşiğine geldiğine dikkat çekildi. Seçim hüsranının ardından ittifakta anında çatlakların başladığı belirtildi. Haberlerde ayrıca ortak aday Peter Marki- Zay'in seçim gecesi yaptığı konuşmasında arkasında hiçbr muhalefet partisinin temsilcisinin olmamasına atıf yapıldı.Başkan Erdoğan, dün telefonla görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.Avrupa medyası Macaristan'da muhalefetin neden başarısız olduğu sorusuna cevap aradı. Ortak adayın seçmende beklenen etkiyi yapmadığı, sağ ve sol ittifakın parti tabanları tarafından kabul görmediği ve halkın istikrarı seçtiği yorumları ön plana çıktı.