AB’den Rusya’ya doğal gaz ve petrol yaptırımı mesajı: Er ya da geç...

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuştu.

Liderler, 24-25 Mart'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını, Ukrayna'daki savaş ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uygulanmasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Borrell, AB'nin Rus fosil yakıtlarına yaptığı ödemelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse ettiğine dikkati çekti.

"Savaşın başlangıcından bu yana enerji için Putin'e 35 milyar avro ödedik." diyen Borrell, bunun Ukrayna'ya verilen askeri 1 milyar avroluk destekle kıyaslandığında enerji bağımlılığı azaltmanın öneminin görüleceğini kaydetti.