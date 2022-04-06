Haberler Gündem Haberleri Ailesi sayısı Diyarbakır’da 282, Muş’ta 31’e yükseldi
Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:02

Ailesi sayısı Diyarbakır’da 282, Muş’ta 31’e yükseldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MURAT YILDIRIM
Ailesi sayısı Diyarbakır’da 282, Muş’ta 31’e yükseldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 282'ye yükseldi. Muş’taki eylemin de 51’inci haftasında aile sayısı 31 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılın çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 947 gündür devam ederken, her geçen gün eyleme katılım da sürüyor. Şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan eyleme bir aile daha katıldı.

Mardin'de 8 yıl önce 16 yaşındayken okula gitmek için evden çıkan ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Ali için eyleme katılan baba Cemal Demir ile birlikte aile sayısı 282'e yükseldi.

Oğlunun okula gitmek için evden çıktığını fakat terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını ifade eden baba Cemal Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

MUŞ'TA AİLE SAYISI 31 OLDU
Muş'taki eylemede çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin katılımı devam ediyor. Muş HDP il binası önünde her çarşamba günü eylem yapan ailelerin evlat nöbeti 51'inci haftayı girdi.

Annelerin eylemine 2014 yılında İstanbul'dan İzmir'e çalışmak için giden oğlu Mahsun'dan bir daha haber alamayan baba Mirza Güneş ile 1990 yılında vatani görevini yapmak için askere gönderdiği kardeşi Ramazan'dan bir daha haber alamayan ağabey Süleyman Tultak eyleme katıldı. İki ailenin katılımıyla sayı 31'e yükseldi.

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Ailesi sayısı Diyarbakır’da 282, Muş’ta 31’e yükseldi
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