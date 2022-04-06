Ailesi sayısı Diyarbakır’da 282, Muş’ta 31’e yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılın çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 947 gündür devam ederken, her geçen gün eyleme katılım da sürüyor. Şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan eyleme bir aile daha katıldı.