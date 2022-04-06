Başkan Erdoğan’dan muhalefete ’Macaristan’ göndermesi: Hezimete uğrayan 6’lı ile koordinatörleri aynı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya gelmesini kast ederek, "Altılı, aynısı Macaristan'da oldu, bak orada da bir altılı çıktı. Bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen milletvekilleri ile toplantıda yaptığı konuşmada, artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip uzayın da çalışma alanına dahil edildiği bir safhada olunduğunu söyledi.