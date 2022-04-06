CHP’den gaz lambalı şov

Bursa CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözüne girmek için "Elektrik faturamı ödemiyorum" eylemi yaptı. Yüksek fatura gelmesi için elektrik israfı yapan, gündüz bile parti binasının tüm lambalarını açan Karaca, 2 ay boyunca fatura ödemeyince il başkanlığı binasının elektriği kesildi. Karaca önceki gün gaz lambasıyla basın toplantısı düzenleyerek şov yaptı. Karaca sözde eylem ses getirsin diye, binadaki tüm elektrikli cihazları açarak, Aralık 2022'de 3 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 11 bin TL'ye yükselmesini sağladı. Aradaki farkın zamlardan kaynaklandığını ileri süren Karaca israfı sürdürüp şubat ayında da 9 bin 716 TL fatura gelmesine neden oldu. Şov için aralıksız çalışan Karaca, teşkilata gelen elektrik faturasının 11 metrelik dev pankartını da binlerce lira vererek binaya astırdı. Dünkü gaz lambalı açıklama sonrasında ise faturaların ödendiği öğrenildi.