Emine Erdoğan iftarını KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte yaptı

"KARŞIMIZDA GÖRÜNCE İNANAMADIK, ÇOK ŞAŞIRDIK"

Emine Erdoğan ile aynı masada yemek yiyen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Yasemin Durmuşoğlu, Emine Erdoğan ile karşılaşınca şaşırdıklarını söyledi.

Emine Erdoğan'ın kendilerine yurt şartlarını sorduğunu belirten Durmuşoğlu, "Bizimle ilgilendiği için de çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, konuşunca bile insan mutlu oluyor zaten." dedi.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Cansel Kaya, Emine Erdoğan'ın ziyaretini heyecanla karşıladıklarını ifade ederek, "Son anda geldi, karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık." diye konuştu.