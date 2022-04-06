Eren Bülbül ismine bile tahammül edemediler yazıklar olsun

Mersin Akdeniz Belediye Meclis Toplantısı'nın Nisan Ayı Birinci Oturumu, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste Akdeniz İlçesi, Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta yapımı tamamlanmış olan parka, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine "İyi ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' olarak isim verilmesiyle ilgili Meclis Üyesi Tufan Nenni'nin verdiği önerge gündeme geldi.Ancak önerge CHP, HDP ve Emek Partisi'nin oylarıyla reddedildi. İmar, Çevre ile Eğitim ve Kültür Komisyonları tarafından oyçokluğu ile reddedilen teklif, mecliste gerginliğine neden oldu. Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'de olduğu ilçede, Belediye Meclisi'nde muhalefet partili üyelerin çoğunluğu bulunuyor.Önerinin reddedilmesi sonrası AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Gültak tepki göstererek, o tabelayı her şeyi göze alarak parka asacağı sözünü verdi. MHP'li üyeler de kararı "vatana ihanet" olarak değerlendirdi. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada teröristlerce şehit edilmişti. Eren'in "Biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren diye" şeklindeki paylaşımı ise sembol haline gelmişti.CHP ve HDP'li üyelerin Eren Bülbül'ün isminin parka verilmesini reddetmesi sonrası, karara tepki gösteren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tabelayı alarak parka gitti. Tabelayı parka diken Gültak, "Birileri gelsin, yiğitse bu tabelayı söksün. Suçsa, sonuçlarına hazırım" dedi.CHP'liGrup Sözcüsü Muhittin Ertaş, muhalefetin aldığı skandal kararı savunurken, "Önerge paldır küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil" diyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Emek Partili Halil Kara ise çocukların oynadığı parklara genel olarak şehit isimlerinin verilmesini yanlış bulduğu için ret oyu verdiğini söyledi.