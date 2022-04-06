Eren Bülbül’e ret veren CHP ve HDP’li meclis üyelerine tepki

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde CHP, HDP'nin oyları ile Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesinin reddedilmesi bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak "Bizim kadar değerli Akdenizliler de şehidine her zaman olduğu gibi sahip çıktı ve duyarlılık gösterdi" dedi. Huzurkent Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan ise, "Ret veren meclis üyesi arkadaşlara bir sözüm var. Bir şehidimizin ismini parka vermek istediğimiz için gurur duymanız lazım. Mahalleli bu önergeyi reddeden arkadaşlara çok tepkili" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesi için getirilen önergenin CHP, HDP ve diğer muhalif üyelerin oyları ile reddedilmesinin yankıları sürüyor. Parkın bulunduğu Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'taki vatandaşlar ret oyu veren meclis üyelerine tepkilerini dile getirdi.

Parka giderek 'İyi ki varsın Eren Bülbül' yazılı tabelayı diken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bizim kadar değerli Akdenizliler de şehidine her zaman olduğu gibi sahip çıktı ve duyarlılık gösterdi. Nasıl ki mecliste bu konuda ret verilince kahrolduysam, vatandaşlarımızın göğsünü gere gere bu konuyu sahiplenmeleri de beni bir o kadar gururlandırdı. Yine söylüyorum, birileri gelsin, yiğitse bu tabelayı söksün. Eğer yasa, beni bir parka şehit ismini vermekten dolayı yargılayacaksa gurur duyarım" diye konuştu.

MHP'li Tufan Nenni, "Huzurkent Bahşiş Mahallemize kazandırdığımız parkımızın adını belediye meclisimizde muhalefetin tüm engellemelerine rağmen 'İyi ki varsın Eren Bülbül" koyduk. Mahallemize de çok yakıştı. Gültak başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehidimizin isminin parka verilmesini engelleyen HDP ve CHP'ye rağmen 'asın Eren Bülbül tabelasını şehidimizin adı orada olacak' demiştir" dedi.

'GURUR DUYMANIZ LAZIM'

"İyi ki varsın Eren Bülbül ismini parka vermeyi mahallemizdeki vatandaşlar istedi" diyen Huzurkent Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan, "Ben de bunun üzerine Akdeniz Belediyesi'ne dilekçe verdim. Meclisten geçmedi. Reddeden meclis üyeleri şehit parkı olmaz demiş. Neden olmasın? Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak da 'Ben bu tabelayı dikeceğim' dedi. Sağ olsun beni de çağırdı. Kabul etmeyen meclis üyesi arkadaşlara bir sözüm var. Bir şehidimizin ismini parka vermek istediğimiz için gurur duymanız lazım. Mahalleli bu önergeyi reddeden arkadaşlara çok tepkili. Bunun da bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

'REDDEDENLERİ VİCDANLARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM'

İsmet Metin (52), "Biz Eren Bülbül şehidimizin isminin verilmesinden dolayı çok memnunuz ama gönül isterdi ki sorunsuz sıkıntısız olsun. Bir şehit adını Belediye Meclisinde tartışıyor olmak gerçekten çok üzücü. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Reddedenleri vicdanları ile baş başa bırakıyorum" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR YİĞİT BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR'

Vatandaşlardan Turgay Salgın (40) ise "CHP, HDP ve diğer muhalif üyelerin oyları ile Eren Bülbül şehidimizin ismini mahallemizdeki parka veremedik. Çok şükür ki yüreği güzel, yiğit, merhametli bir belediye başkanımız var. Her şeyi göze alıp şehidimizin adını taşıyan tabelayı buraya dikti. Buna mecliste ret oyu veren meclis üyelerimiz unutmasınlar ki sandıkta halk bunun cevabını verecektir" dedi.