FETÖ’nün firari bilirkişileri zaman aşımından kurtuldu

Balyoz davasında delil CD'lerdeki sahtecilikleri gizleyerek FETÖ'cü olmayan subayların tutuklanmasına yol açtıkları iddia edilen 3 TÜBİTAK bilirkişisinin davası zaman aşımına girdi. Tahsin Türköz, Erdem Alparslan ve Hayrettin Bahşi'nin, delil CD'lerle ilgili bilirkişi raporunu eksik ya da yanlı düzenledikleri iddia edilmişti. Bilirkişiler hakkında İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçundan 1-3 yıl hapis cezası istemiyle Ocak 2015'te dava açılmıştı. Ancak Bahşi'nin Şubat 2015, Alparslan ve Türköz'ün ise Nisan 2015'te Türkiye'den ayrıldıkları tespit edilmişti.Eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Bahşi'nin Estonya'da NATO ülkelerinin katılacağı siber güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmış, Türk Büyükelçiliği'nin girişimiyle FETÖ'cü hain NATO tatbikatından çıkarılmıştı. Eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Tahsin Türköz'ün ise ABD'de ismini "Tyson" olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme, sanıklar hakkındaki davanın zaman aşımından düşmesine karar verdi. 7 yıldır kaçak oldukarı için savunmaları bile alınamayan FETÖ'cü bilirkişiler hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Yargılama giderleri de kamuya bırakıldı. Kumpasçıların suçları cezasız kaldı.