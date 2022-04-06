İçişleri: Mahkûmiyet kararı olanlar bile İBB’de çalışıyor

İçişleriBakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyede terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile soruşturma yürütüldüğü ve 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı sözlerine ilişkin açıklama yaptı.İBB'ye yönelik müfettişlerin yürüttüğü görevin halen devam ettiği bildirilirken, "Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır" denildi.Açıklamada "İBB Başkanı tarafından 'Müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi İBB'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu değildir" denilerek şu tespitlere yer verildi.İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerimizce 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur.Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkûmiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır.