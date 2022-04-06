İşte FETÖ’nün ’kapalı girdap’ sistemi! Paralel Vergi Sistemi de kurmuşlar...

Akfel'in ortaklarından Murad Abdurrahman Baltacı

EN BÜYÜK DOĞALGAZ İTHALATÇISIYDI

Kararda, bir dönem Türkiye'nin en büyük özel sektör doğalgaz ithalatçısı konumunda olan Akfel Holding'in örgütsel faaliyetlerin odağı haline geldiği, holding ve holdinge bağlı şirketlere TMSF tarafından kayyım atandığı hatırlatılarak müsadere kararı verildiğine dikkat çekildi.

SERMAYEYİ ÖRGÜTE AKITTILAR

Kararda, her ne kadar dini referans alan bir örgüt olarak tanımlansa da aslında FETÖ'nün aynı zamanda hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için kendi sermaye ve finans yapılarını kurmak, sonrasında ise bu sermaye akışını örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda yönetmek suretiyle terörizmi de finanse eden bir örgüt olduğuna dikkat çekildi.

HİMAYEDAR DEVLETLER EKSENLİ BÜYÜME

FETÖ'nün himayedar devletler eksenli büyüme sürecinin örgütün kendi finans sistemini kurmaya ittiğine vurgu yapılan gerekçeli karara göre; örgüt adeta devlet organizasyonuna paralel bir yapı oluşturma gayesi ile kendi basın yayın organlarını, kendi direktifleri ve güdümünde hareket edecek sivil toplum kuruluşları, iş insanları dernekleri ve meslek kuruluşlarını faaliyete geçirdi.

KAPALI GİRDAP SİSTEMİ KURDU

Kararda, örgütün bu yapılara hem kaynak aktardığı hem de bu yapıların ayrıca elde ettiği gelirleri yine organizasyonları ve faaliyetlerinde kullanmak suretiyle "kapalı bir girdap" sistemi kurduğu vurgulandı. Kapalı girdap sistemi sayesinde şirket ve sermaye sahibi olan ya da yapılan şahısların hem örgüte finansal destek sağladığı hem de örgütün varlığı ve finans kurumları eliyle sektör içerisinde önemli ivme kat ettiği anlatıldı.