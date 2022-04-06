İyi Partili Buğra Kavuncu’ya saldıran sanık hakkında soruşturma tamamlandı!

Olay 20 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Bir televizyon programı çıkışında İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yumrukla saldıran S.O. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla istenilen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede sanık S.O.'nun "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"ANTİPATİ DUYUYORDUM, BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık S.O.'nun müşteki Kavuncu'yu gördüğünde hiçbir şey söylemeden yumruk attığı ve Kavuncu'nun aldığı yumruk darbesiyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı. İddianamede sanığın, Buğra Kavuncu'ya karşı antipati duyması üzerine bir anlık sinirle vurduğunu ifade ettiği aktarıldı.

UZLAŞMA SAĞLANMADI

Hazırlanan iddianamede olay yerini gören güvenlik kameralarının da incelenmesiyle olayla bağlantısının olabileceği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 şüpheli hakkında ise tefrik kararı verilerek ayrı soruşturma yürütüleceği belirtildi. İddianamede tarafların arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle sanık S.O. 1 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Duruşma basit yargılama usulü ile yapılacak.