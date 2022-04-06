Vekilliği düşürülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gündeme ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörist sevgilisi ile Kandil'de fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruya yanıt veren Özkan, "Söz konusu vekili arama çalışmaları devam etmektedir. Mazeretsiz olarak 5 birleşim oturumuna katılmaması durumunda parlamento olarak gereğini yapacağız. Bundan önce benzer durumda olan vekiller için de gereğini yaptığımızı hatırlatmak isterim" dedi. Anayasa ve TBMM içtüzüğüne göre 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliği düşüyor. Söz konusu durumun Meclis Başkanlık Divanı'nca tespit edilmesi gerekiyor.