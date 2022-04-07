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Giriş Tarihi: 7.4.2022 17:28

ABD'li üst düzey yetkili, Ersin Tatar için "cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı

AA
ABD’li üst düzey yetkili, Ersin Tatar için cumhurbaşkanı ifadesini kullandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, "Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim." diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, sonrasında, bu ifadeyi yanlışlıkla kullandığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için "yanlışlıkla" "Cumhurbaşkanı Tatar" ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, "Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim." diye konuştu.

Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz." dedi.

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ABD'li üst düzey yetkili, Ersin Tatar için "cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı
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