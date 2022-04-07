DTSO ve DTB 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Oda/Borsa Müşterek toplantısının 8.si gerçekleştirildi. Toplantıda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ve Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Oda ve borsanın müşterek çalışmalarıyla kentte yapılabilecek projeler ile planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ilimizde pamuk üreticilerin talepleri doğrultusunda Oda/Borsa işbirliğinde 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildi.