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Giriş Tarihi: 7.4.2022 18:33

DTSO ve DTB 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DTSO ve DTB 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Oda/Borsa Müşterek toplantısında pamuk üreticilerin talepleri doğrultusunda 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Oda/Borsa Müşterek toplantısının 8.si gerçekleştirildi. Toplantıda DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ve Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Oda ve borsanın müşterek çalışmalarıyla kentte yapılabilecek projeler ile planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ilimizde pamuk üreticilerin talepleri doğrultusunda Oda/Borsa işbirliğinde 40 bin tonluk lisanslı pamuk deposunun kurulmasına karar verildi.

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DTSO ve DTB 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor
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