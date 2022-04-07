İBB vatandaşa acımıyor ulaşıma fahiş zam

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zamma doymuyor. 'İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız' diyerek göreve gelen İmamoğlu, o günden bu yana ulaşımda yüzde 195 zam gerçekleştirdi. Önceki gün suya yüzde 49 oranında zam yapan İBB yönetimi, dün de toplu taşımaya zam talebiyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) olağanüstü toplantıya çağırdı. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5.48 liradan 7.67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9.8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3.75'ten 5.25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7.25 liradan 10 liraya yükseldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ise karara şerh düştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 50 zamda direndiğini, yüzde 40'a razı olduğunu belirterek "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur" denildi.İBB'nin ardı ardına yaptığı zamlara vatandaşlar, "Suyu, ulaşımı ucuzlatacağız diyerek geldiler, bizi zam yağmuruna tuttular" diyerek tepki gösterdi.