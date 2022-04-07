Marmaris’te yeni dikilen fidanlara kıyıldı

Doğa harikası Marmaris'in güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları, geçen yaz meydana gelen orman yangınında kül oldu. Yaklaşık 10 bin hektar alanın zarar gördüğü Marmaris'te yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılması için harekete geçildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve doğa gönüllüleri, zarar gören alanların tekrar yeşermesi için çalışma başlattı. Yanan alanlar, fidan dikimine hazır hale getirildi. Orman işletme müdürlüğü ekipleri ve doğa gönülleri binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Birçok fidan dikme etkinliği düzenlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yangından zarar gören alanlarda çalışmalar devam ederken İçmeler Mahallesi'nde, Milli Parklar Müdürlüğünden önceden izin alınan bölgede bulunan operatör şirketlerinin vericisine bağlanmak için elektrik hattı dikildi. Yapılan çalışma sırasında teraslanan alanlar zarar gördü, yeni dikilen fidanlar tahrip edildi. Elektrik hattı çalışması, doğa gönülleri tarafından tepkiyle karşılandı. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, elektrik hattı çalışmasının neden olduğu tahribattan dolayı olayın araştırılması için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YOLA DÖŞENEBİLİRDİ

Söz konusu bölgenin tekrar ağaçlandırılması için aylarca emek verdiklerini dile getiren Ali Demirtaş, "Bizim diktiğimiz fidanlar bahar mevsimiyle birlikte sürgün vermeye başlamıştı. Kendiliğinden doğan kızılçamlar, meşe ağaçları vardı. Biz buranın yeşermesi için aylardır mücadele veriyoruz. Ama birileri bizim diktiğimiz fidanları sorumsuzca tahrip ediyor. Neden buraya bu direkler dikildi. Bu vericileri beslemek için buraya çok yakın bölgede yol var. Oradan yer altından çekilebilirdi. Yani bu direkler dikileceğine, bu yola döşenebilirdi. Yangın ve sel gibi büyük felaketler yaşadık. Bu fidanların bu kadar tahrip edilmesine gerek yoktu" dedi.